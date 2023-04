Même le week-end, l’actualité ne prend pas de repos. Pour celles et ceux qui ont délaissé l’appli ou le site 20 Minutes, les journaux télévisés ou radio et les kiosques le temps de ces deux jours gris, voici ce qu’il ne fallait pas rater.

1 - Après les Brav-M, le préfet de police chez Hanouna

Après l’enquête, des explications ? Vendredi soir, quatre personnes se présentant comme des policiers de la Brav-M étaient sur le plateau de « Touche pas à mon poste ! ». Une enquête administrative sur leur présence a été ouverte, d’autant que ce quatuor n’appartiendrait pas de la brigade motorisée et l’un d’eux aurait été révoqué de la police. Ce lundi, le préfet de police Laurent Nuñez devrait être l’un des invités de Cyril Hanouna.

L’info en plus : « Terrorisme intellectuel », un concept d’extrême droite dans la bouche de Gérald Darmanin

2 - Que s’est-il passé dans la télécabine des Deux Alpes ?

Un homme de 29 ans a fait une chute de 40 mètres après être passé à travers l’une des fenêtres d’une télécabine des Deux Alpes (Isère). Le point sur l’enquête après ce dramatique accident.

L’info en plus : Un homme recherché après l’agression d’un fidèle devant une mosquée près de Grenoble

3 - Oleksiy, documentaliste de l’occupation russe à Boutcha

Lors de son reportage en Ukraine, notre journaliste Diane Regny a rencontré Oleksiy. Lorsque les forces russes ont envahi Boutcha, le quinquagénaire était chez ses parents pour fêter l’anniversaire de son père fin février 2022. L’homme a documenté toute l’occupation russe, qui s’est achevée le 31 mars 2022, de son état psychologique à la température ambiante. Voici son récit.

L’info en plus : Un nouveau volontaire français tué en Ukraine

4 - Dans quel état retrouve-t-on les participants du marathon de Paris ?

20 Minutes a suivi avant la course plusieurs participants et participantes du marathon de Paris. Ce dimanche, nos journalistes Fiona Bonassin et Nina Aïssaoui ont retrouvé Dorian, ex-candidat de « Koh-Lanta » qui visait 2h25, Josélito et son « fucking cancer » sur son tee-shirt rose et Audrey, qui avait caché à ses proches son inscription.

L’info en plus : Ayana, Ethiopien de 20 ans, s’impose à Paris, et remontada fantastique de la Kényane Kiprop

5 - David Hallyday se raconte pour la première fois dans un docu

Ce lundi, Canal+ Docs diffuse le documentaire « David Hallyday ». Le chanteur et musicien s’y dévoile et se livre sur sa vie personnelle et professionnelle. Tous ses proches ont également accepté de témoigner. « C’est toujours très difficile de faire un sujet sur un proche » nous a confié Paul Belmondo, le coproducteur du documentaire.

L’info en plus : Florent Pagny se livre sur ses amours, le cancer et le fisc dans une autobiographie