Il est accusé d’appeler « au soulèvement » dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites. A Rennes, le collectif d’extrême gauche Défense collective est dans le viseur de Gérald Darmanin. Dans une interview accordée au JDD, le ministère de l’Intérieur annonce son intention de dissoudre le groupe. « Nous avons identifié à Rennes un mouvement nommé Defco [pour Défense collective], qui appelle au soulèvement, indique Gérald Darmanin. Nous allons aussi lancer sa dissolution. »

Le nom de ce collectif avait déjà été évoqué le 4 octobre 2022 lors d’une séance de questions au gouvernement à l’Assemblée nationale. Député du Rassemblement national de Moselle, Laurent Jacobelli avait alors alerté le ministre de l’Intérieur, accusant « ce mouvement antifa local » d’avoir perturbé le meeting de Jordan Bardella le 25 septembre à Bruz près de Rennes. En amont du rassemblement, des affrontements avaient éclaté entre les forces de l’ordre et des manifestants. Touché par un tir de mortier, un CRS avait notamment perdu l’audition.

Un groupe contre « la répression policière et judiciaire »

« Comment se fait-il que ces groupes antifas puissent continuer à sévir impunément sur tout le territoire, perturbant régulièrement la démocratie et usant de violences ? Quand ces associations de fait seront enfin dissoutes et les auteurs d’actes d’intimidation et de violences condamnés ? », avait alors demandé le député RN. Gérald Darmanin lui avait répondu le 28 février, indiquant que le ministère allait « examiner les agissements de ce groupement de fait, qui sera dissous si le droit le justifie. »





Apparu en 2016 dans la capitale bretonne dans la foulée des manifestations contre la loi Travail, Défense collective dit lutter contre « la répression policière et judiciaire. » Il se présente sur son blog comme « un groupe ouvert et public avec un rapport et des positions politiques critiques assumées sur le rôle de la police et de la justice. »





Toujours à faire tourner et à partager en masse pour aider les inculpés du mouvement social https://t.co/FgOxBuEE5O — Défense Collective (@Defense_Co) April 1, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







Il se montre particulièrement actif depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, postant notamment sur les réseaux sociaux des conseils juridiques pour les personnes interpellées lors des manifestations ou appelant à des rassemblements de soutien aux individus inculpés.