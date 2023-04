La rumeur s’est répandue sur les réseaux sociaux comme une trainée de poudre, après la mort de trois chiens, empoisonnés à l’aide de boulettes de viandes, lors du championnat de France de canicross à Vauvert, dans le Gard. Six jours plus tard, le 18 mars, des messages d’alerte ont commencé à envahir les réseaux appelant à la plus grande prudence à Lyon.

Sur Instagram ou Facebook, des internautes indiquaient que leurs toutous avaient été intoxiqués et sacrément malades. Pris de « vomissements » ou de « violentes gastros ». La méthode incriminée était cette fois différente : « des morceaux de pain imbibés d’antigel ». Des morceaux que certains assuraient avoir ramassés afin de les jeter à la poubelle et d’éviter d’autres empoisonnements.

En l’espace d’une journée, les messages ont fluctué : des cas auraient été recensés majoritairement dans le 6e arrondissement de Lyon. Mais aussi sur les berges du Rhône, dans le quartier de la Confluence, des Cordeliers ou encore à Villeurbanne. Le site Pet Alert dans le Rhône relaie un message d’appel à la prudence. Plusieurs dog-sitters, aussi.

Aucun cas confirmé

L’une d’entre elles, que 20 Minutes a jointe cette semaine, indique toutefois ne pas avoir été « personnellement » contactée par ses clients à ce sujet. Le chien de sa voisine a bien été malade après avoir mangé du fromage jeté dans la cour de l’immeuble. Mais aucune analyse n’a été faite. Impossible dès lors d’établir un quelconque lien avec l’affaire.

Dix jours après l’affolement constaté sur les réseaux sociaux, « aucun cas n’est confirmé pour le moment », révèle la ville de Lyon. Même son de cloche du côté du centre national d’informations toxicologiques vétérinaires. « Nous n’avons eu aucun appel de propriétaires de chiens, ni de vétérinaires », indique-t-elle, s’étonnant de cette supposée méthode d’empoisonnement « peu courante ». « Pour qu’un animal soit intoxiqué à l’antigel, il faudrait une quantité très importante de produit. Quelques gouttes dans un morceau de pain ne provoqueraient pas de tels symptômes », précise le centre.

De son côté, le site Pet Alert 69 confirme ne « pas avoir eu de contacts avec des propriétaires de chiens concernés » mais souligne avoir toutefois « voulu les mettre en garde ».