Et alors, elle va tomber cette pluie ? Une dizaine de jours après le défilé religieux, qui s’est déroulé à Perpignan (Pyrénées-Orientales), pour tenter d’invoquer les dieux de la météo, une autre procession a eu lieu jeudi, à Corneilhan (Hérault), rapporte France Bleu Hérault.

Les prières sont les mêmes, pour ceux qui se sont joints au cortège : faire tomber la pluie. Car depuis de longs mois, rien, ou presque, n’est tombé du ciel, en Occitanie. Et la sécheresse menace. « L’eau, on en manque, a confié un viticulteur, jeudi, à la station. Donc, je demande au bon Dieu de nous l’envoyer. Les politiques ne sont pas encore capables de faire tomber la pluie. Donc à part lui, je ne vois pas ! »





A 20 Minutes, le 14 mars dernier, Benoît De Roeck, l’archiprêtre de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, à Perpignan, expliquait que cette démarche étonnante n’avait rien de folklorique. « Depuis quelques années, alors que l’on pensait maîtriser la vie et les mystères de notre monde, on sent bien que l’on reste très vulnérable, confiait-il. Des choses nous dépassent encore (…) Cette procession est un acte de foi, d’humilité, de pénitence. On se place devant Dieu pour obtenir ce qui l’est difficilement à vue humaine. » Quelques heures après la procession perpignanaise, la pluie était tombée. Est-ce que ce sera le cas, aussi, dans l’Hérault ? Réponse dans les prochaines heures…