Quels cadeaux offrent Strasbourg, Nice ou Rennes aux jeunes mariés ?

Emmanuel et Nunes se sont dit un grand « oui » ce vendredi dans la salle des mariages de la ville de Strasbourg. Un grand « oui » pour sceller leur union mais aussi un sincère « merci » lorsque la maire EELV Jeanne Barseghian, qui célébrait en personne ce moment d’une vie, leur a tendu le cadeau offert par la Ville. Un présent d’une nouvelle mouture dont ils ont eu la primeur. Si cette pratique « du cadeau de la Ville » n’a rien d’obligatoire pour les collectivités, elle reste très appréciée, notamment des 1.000 couples en moyenne qui chaque année choisissent la capitale européenne pour se marier.

Ici, à Strasbourg, comme aux quatre coins de l’Hexagone, les maires sont bien souvent aux petits soins et ne manquent pas d’idées pour marquer le coup. Même si c’est un petit peu comme à la foire du trône et que l’on y trouve de tout… voire rien du tout.

Nice frappe fort

Comme pour souligner un acte de bravoure, les mairies offrent souvent une simple médaille mais certaines n’hésitent pas à mettre le paquet dans la jarretière de la mariée. A Nice, c’est carrément luxueux. La ville chouchoute ses petits anges (vous l’avez ?). Alors, lorsqu’il y a un échange d’alliance, le plateau argenté avec le blason gravé de la cité est carrément offert aux jeunes mariés. Et ce n’est pas tout. A cela s’ajoutent la médaille de la ville et le livret de famille qui est réalisé par les Ateliers du livre, accompagné de son protège-livre. A Bordeaux, on fait aussi dans le chic avec une carafe fabriquée en France et millésimée avec l’année du mariage par un graveur local… et toujours le livret de famille. Les Toulousains reçoivent en cadeau une photo du mariage civil prise dans la salle des Illustres. Elle est offerte le jour même du mariage. Et pour marquer dans le marbre cette union, un coffret Waterman sérigraphié comprenant un stylo-plume et un stylo-bille est mis dans la corbeille.

A Paris, on a bien compris le côté non obligatoire du cadeau fait aux mariés. Vu le nombre de mariages célébrés dans la capitale, selon l’arrondissement, il est fait, ou pas, un cadeau. Dans le 19e, l’un des arrondissements de Paris où l’on se marie le plus, il est parfois remis un bouquet, ou un petit livre sur l’histoire du quartier, « mais ce n’est pas systématique », indique son maire François Dagnaud. Et le socialiste de reprendre : « On remet aussi parfois un fascicule de quelques feuillets sur la salle des Mariages, qui présente les toiles et les fresques ou un petit livret d’un artiste avec des dessins qui évoquent des paysages emblématiques de l’arrondissement ».

Renne cultive la différence

Du côté de la Bretagne, à Rennes, la ville cultive la différence et offre la « skyline » de Rennes, comme il en existe pour Paris, New York, etc. Un objet décoratif à accrocher au mur, une fine ligne qui repère tous les bâtiments hauts de la ville. La légende raconte que ceux qui se marient pendant l’Happy Hour sont reçus en grande pompe dans la rue de la Soif pour y célébrer leur union et se voient offrir un tatouage (lavable) « 8.6 forever » sur le bras. A Nantes, bon, c’est la traditionnelle médaille avec les armoiries de la ville qui revient sur la table, mais gravée du nom des mariés et de la date du jour J. Et pour ne pas oublier, (enfin, c’est nous qui le disons), qu’une histoire d’amour s’entretient tout au long de sa vie de couple, une magnifique plante est offerte aux jeunes mariés. Elle varie selon les saisons. Cela peut être des plantes aromatiques, un magnolia, etc.

Mais alors, quel est donc ce nouveau cadeau fait par Strasbourg ? « Un bouquet de cadeaux afin de renouveler mais aussi de valoriser le patrimoine strasbourgeois et l’offre culturelle. Un bouquet vivant et local qui permet de vivre, découvrir ou redécouvrir, la ville dans cette première année de mariage », répond Jeanne Barseghian. Une « évolution nécessaire et locale » du fameux « cadeau de la Ville » et une « proposition originale et innovante » qui aspire à dépoussiérer le traditionnel livre photos jusqu’ici offert.

Dans ce bouquet 2023 ? Une pochette illustrée par une artiste locale contenant deux pass valables un an dans tous les musées de la ville, deux pass pour les médiathèques ainsi qu’un insolite petit clin d’œil avec un autocollant représentant deux vélos devant un panneau routier sur lequel est écrit « toujours ». Mais ce n’est pas tout : honneur au monument phare de la ville, la cathédrale de Strasbourg, avec une belle rosace taillée dans le grès des Vosges par la Fondation de l’œuvre de Notre Dame. Et enfin, la possibilité pour les jeunes mariés de monter sur la plate-forme de la cathédrale « pour épouser d’un seul regard tout Strasbourg », sourit la maire. Le conseil de 20 Minutes ? Faites ce dernier cadeau après la nuit de noces vu les 330 marches qui vous attendent, aventuriers de l’amour.