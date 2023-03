Les faits se sont déroulés il y a presque un an. Mais ils resteront gravés à vie dans l’esprit de cette jeune femme. Le 29 avril 2022, après une soirée passée en discothèque, une femme âgée de 20 ans aurait été la victime de deux viols consécutifs dans un appartement du quartier de Recouvrance, à Brest (Finistère). Elle avait porté plainte après les faits, évoquant la présence probable de drogue dans un verre. Inquiète de ne pas voir l’enquête avancer, l’étudiante originaire de Lorient avait livré son témoignage glaçant à nos confrères du Télégramme il y a une quinzaine de jours. Une médiatisation qui a visiblement permis de faire avancer son dossier.

Jeudi soir, le procureur de la République de Brest a annoncé l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre de deux hommes âgés de 22 et 25 ans. « Les deux hommes auraient, à tour de rôle, abusé d’elle dans l’appartement de l’un d’eux », a précisé Camille Miansoni, qui a requis le placement sous contrôle judiciaire des deux hommes.

Le témoignage de l’étudiante publié dans Le Télégramme est malheureusement devenu trop courant. La jeune femme y évoque une soirée passée en discothèque, des verres d’alcool offerts par des jeunes hommes et puis soudain, plus rien. Des maux de tête hyper violents, des trous de mémoire. Lorsqu’elle reprend conscience, la jeune femme est nue et doit se débattre et crier à un homme qui lui impose une pénétration. Un deuxième viol suivra, perpétré par le deuxième mis en cause, qui avait d’abord réconforté l’étudiante.





La victime avait déposé plainte dès le lendemain et effectué toutes les démarches nécessaires pour attester des violences subies. Face au silence des enquêteurs et de la justice, elle a fini par parler, choquée par le meurtre d’Héléna Cluyou et la situation d’insécurité des femmes à Brest. « Je regrette même aujourd’hui d’avoir porté plainte. Être en attente m’empêche de tourner la page », a-t-elle confié à nos confrères.