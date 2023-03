Les images de la presse locale montrent des flammes s’échappant du toit. Depuis 6 heures ce vendredi matin, le bâtiment de l’Office français de la biodiversité de Brest (Finistère) est en feu. Alertés au petit matin par des voisins, les pompiers sont parvenus à maîtriser le feu, a annoncé la préfecture du Finistère « malgré les vents très forts soufflant sur le secteur ». Les services de l’Etat précisent que leur bâtiment « reste sous surveillance étroite » et évoquent un feu « parti des combles ». La veille, les locaux de l’OFB avaient été le théâtre d’une importante manifestation de pêcheurs en colère. Le bâtiment avait été la cible de tirs de fusées de détresse.

Le bilan est lourd sur le plan matériel. Les combles sont « complètement détruits » et le deuxième étage est « très gravement endommagé » selon la préfecture. L’incendie serait-il lié à la manifestation de ce jeudi ? Des braises ou des cendres ont pu couver et, attisées par le vent violent qui a soufflé toute la nuit, provoquer le départ de l’incendie dans les combles. « C’est l’hypothèse la plus probable mais cela reste une hypothèse », a déclaré Jean-Philippe Setbon, sous-préfet de Brest. Une enquête judiciaire va être ouverte par le parquet de Brest, souligne la préfecture.





Les pêcheurs en colère jettent des fumigènes sur le siège de l'OFB à #Brest pic.twitter.com/jaqR2tFwi2 — Ouest-France 29 (@OuestFrance29) March 30, 2023







Le comité des pêches du Finistère, qui avait multiplié jeudi les appels pour des actions pacifiques, a exprimé son « effarement » devant les images de l’incendie. « Notre première réaction est de condamner fermement les actes de violence et de destruction quels que soient les auteurs de ces actes. Rien ne doit et ne peut justifier cela ! », écrit l’organisation dans un communiqué.