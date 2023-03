Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Ils ne connaissent pas encore la nature des charges retenues contre Donald Trump, mais les républicains serrent pour l’instant les rangs. Inculpé par un grand jury new-yorkais dans l’affaire du paiement à l’ex-star du X Stormy Daniels juste avant la présidentielle de 2016, Donald Trump devrait se rendre volontairement à la justice. Le procureur de Manhattan négocie la logistique avec les avocats de l’ancien président.

Deux d’entre eux ont indiqué aux médias américains tabler sur une audience devant un juge mardi prochain, pour la lecture de l’acte d’accusation. Donald Trump, lui, a donné le ton, dénonçant « une persécution politique ».

Un des deux manifestants grièvement blessés samedi lors de la manifestation interdite contre les mégabassines à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) est sorti du coma, a annoncé ce jeudi un porte-parole du mouvement Les Soulèvements de la Terre à Paris.

« Il y a encore une personne entre la vie et la mort, Serge. Et une seconde personne (…) qui vient de se réveiller. On est là pour espérer qu’il s’en remette après des jours dans le coma », a dit Benoît Feuillu, aux côtés de représentants politiques (EELV, PCF, NPA) et d’associations écologistes. Il s’exprimait juste avant un rassemblement de quelques centaines de personne devant l’hôtel de Ville de Paris, à l’appel de son mouvement.

La perspective du remake de la superbe finale de la Ligue des champions 2022 entre l’OL et le FC Barcelone (3-1) faisait saliver tous les supporteurs lyonnais. On approchait 23h30 jeudi lorsque ceux-ci ont hurlé leur joie, dans le parcage visiteur de Stamford Bridge, au moment du deuxième but inespéré de Sara Däbritz (0-2, 110e). La défaite (0-1) du quart de finale aller de C1 allait être gommée, au bout d’un intense combat européen, et le Barça allait se présenter en demies.

Oui, mais le VAR en a décidé autrement, après un penalty plus que généreux accordé aux Anglaises. Et l’OL a fini par s’incliner aux tirs au but après les échecs de Wendie Renard et de Lindsey Horan, qui ont anéanti le rêve d’une neuvième couronne européenne.