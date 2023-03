La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit notamment dans le secteur de l’énergie. En voici une nouvelle démonstration : jeudi, le parc éolien en mer de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) a été déconnecté du réseau électrique pendant plusieurs heures, a-t-on appris de sources concordantes. « La nouvelle plateforme d’éoliennes en mer de Saint-Nazaire a été mise hors tension pendant au moins cinq heures », a indiqué la CGT RTE, revendiquant d’autres actions de coupures en France, notamment dans la zone industrielle de la plaine de l’Ain. « Ni compromis, ni médiation, ni rendez-vous bidon, un seul mot d’ordre : le retrait ! », a également indiqué la CGT dans son message.

« Le parc éolien de Saint-Nazaire a été déconnecté du réseau électrique de 10h11 à 13h13 pour la première liaison et jusqu’à 15h52 pour la seconde », a indiqué la direction du gestionnaire des lignes à haute et très haute tension RTE. Les deux câbles qui relient cette installation hautement symbolique dans le cadre du développement des énergies renouvelables en France, ont donc été déconnectés pendant trois heures et cinq heures et demie, selon RTE, qui a confirmé que l’énergie produite par les éoliennes n’a plus alimenté le réseau de transport durant ce laps de temps.









RTE va porter plainte

Les auteurs de l’action se sont semble-t-il introduits dans le poste électrique de Prinquiau, qui fait le lien entre le réseau maritime et le réseau terrestre, pour déconnecter les deux lignes, selon RTE, qui a annoncé son intention de porter plainte, comme il le fait systématiquement, après ce type d’actions. La plateforme éolienne en mer de Saint-Nazaire, inaugurée par Emmanuel Macron au tout début de l’automne, est le tout premier parc éolien offshore mis en service en France, 10 ans après son attribution. Ses 80 éoliennes doivent assurer l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 700.000 personnes.