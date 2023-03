Elle répond au doux nom de Mathis. Cette nuit mais surtout ce vendredi, cette tempête va amener dans ses valises des vents violents qui vont décoiffer une bonne partie de la France. Dès ce soir, 50 départements français ont été placés en vigilance jaune. Le phénomène devrait se renforcer ce vendredi 31 mars et frapper plus durement les côtes de la Manche. Météo-France a déjà placé les départements du Pas-de-Calais et de la Manche en vigilance orange en raison du passage de la tempête Mathis au sud des îles britanniques.





#Météo #Bretagne #Tempête 💨🍃 La menace tempétueuse se confirme en fin de nuit de jeudi à vendredi. Il est attendu entre 110 et 130 km/h sur les côtes avec parfois des pointes à 140 km/h sur les caps exposés et entre 80 et 110 km/h dans les terres.

#Météo #Bretagne #Tempête 💨🍃 La menace tempétueuse se confirme en fin de nuit de jeudi à vendredi. Il est attendu entre 110 et 130 km/h sur les côtes avec parfois des pointes à 140 km/h sur les caps exposés et entre 80 et 110 km/h dans les terres.

🔎 ARPEGE pic.twitter.com/TDVDVELBEg — Stéven Tual (@StevenTual_off) March 29, 2023







La Bretagne et la Normandie seront les premières frappées avec un début de vigilance émis dès 6 heures du matin pour la Manche. Les vents « pourront atteindre 100 km/h », a précisé la préfecture. Dans le Pas-de-Calais, l’alerte orange débute à 11 heures pour s’achever à 19 heures. Le vent pourra souffler jusqu’à 120 km/h sur le littoral, selon la préfecture. « Sur une large moitié Nord, sous des averses orageuses très localement de violentes rafales de vent seront possibles dès jeudi soir sur la Bretagne et vendredi sur le reste de la moitié nord », a précisé Météo-France.

Placé en vigilance jaune, le département du Finistère a déjà mis en place des restrictions de circulation sur le pont de l’Iroise qui mène à Brest où la vitesse sera limitée à 70 voire 50 km/h au plus fort de la tempête.