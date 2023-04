Une tache sur le mur ? Des baskets sales ? Une plaque de cuisson peu épargnée ? Un seul produit peut suffire à tout nettoyer : la « pierre d’argent ». C’est en tout cas la promesse qu’affiche l’article depuis sa création, il y a une quarantaine d’années en Alsace. Pour la deuxième fois après 2014, « Meilleurs produits bio » vient de le nommer produit d’entretien écologique de l’année 2023.

« On peut tout faire avec, sauf le sol, quoique ça pourrait encore aller à certains endroits », explique Dyna Peter-Ott, la dirigeante de l’entreprise « Laco ». Une société implantée à Hoerdt (Bas-Rhin), au nord de Strasbourg, qu’elle a reprise il y a quatre ans au couple fondateur, Jeanine et Jean-Paul Rusenberg.









Depuis, la juriste et ancienne diplômée de la prestigieuse école de commerce HEC l’a largement développée. Son catalogue est passé de 300 à 600 références en s’ouvrant à de nouvelles gammes, comme le bien-être ou les compléments alimentaires. Toujours avec cette volonté de recourir à des produits naturels et biodégradables. « On avait aussi pas mal travaillé sur la désinfection pendant et après la vague Covid-19 mais nous en sortons peu à peu », précise la Strasbourgeoise de naissance. « Notre concept, c’est le bien chez soi et le bien en soi. »

Un credo qui trouve un large écho à l’international puisque les références de « Laco » s’exportent « dans 45 pays » pour un chiffre d’affaires annuel 2022 « à 10 millions d’euros ». « En évolution », précise Dyna Peter-Ott en ajoutant que son entreprise possède une autre structure aux Etats-Unis, « Shadazzle ». Soit le nom sous lequel est vendue la fameuse « pierre d’argent », bien connue aussi outre-Atlantique. « On a été contacté par la plus importante influenceuse spécialisée dans le domaine. On sent que c’est en train de devenir lifestyle », apprécie encore l’industrielle.





Dyna Peter-Ott, la dirigeante de l’entreprise « Laco ». - T. Gagnepain

En plus de l’originelle saveur citron, de nouveaux parfums viennent ainsi d’être commercialisés : rose, lavande, pamplemousse, pin et eucalyptus. « On retravaille l’efficacité en permanence », poursuit la dirigeante sans évidemment donner la recette de cette fameuse pierre… qui n’en est pas une. C’est simplement son aspect solide qui en a inspiré le nom. Il n’y a pas davantage d’argent dedans. Les ingrédients ? Moins de 5 % d’huile à base de plantes et de glycérine ; moins de 15 % de savon et enfin plus de 30 % d’abrasif et d’eau.

Et le tout permet de rendre bien des services… « Au départ, ça avait été créé pour la joaillerie afin de nettoyer les bijoux. J’avoue ne jamais avoir essayé avec les miens », s’amuse Dyna Peter-Ott. « Aujourd’hui, nos clients s’en servent vraiment pour tout et trouvent encore de nouveaux usages. Comme ce peintre qui nous a dit nettoyer les caches de prises électriques avec, ça l’aide à tout finir. Les motards aussi l’adorent pour lustrer leurs bécanes. »

Tous ne doivent quand même pas oublier les précautions d’usage. Après le recours à la pierre d’argent, à l’aide d’une éponge humidifiée, ne pas oublier de rincer à l’eau. Sinon il faudra recommencer !