Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Pour la première fois depuis deux mois, Emmanuel Macron va effectuer ce jeudi un déplacement en région. En pleine crise politique et sociale autour de la réforme des retraites, le chef de l’Etat a choisi d’aller dans les Hautes-Alpes pour présenter un « plan eau » très attendu destiné à améliorer la gestion de cette ressource menacée par les sécheresses et le réchauffement climatique.

Ce déplacement, avec les ministres de la Transition écologique Christophe Béchu et de l’Agriculture Marc Fesneau dans la commune montagnarde de Savines-le-Lac, intervient au sortir d’un hiver particulièrement sec.

Bien décidé à jouer un rôle politique majeur dans le Brésil de Lula, qui l’avait battu de peu à la présidentielle d’octobre, Jair Bolsonaro va remettre les pieds dans son pays. L’ancien chef de l’Etat de 2019 à 2022 est attendu à Brasilia tôt ce jeudi après un séjour de trois mois aux Etats-Unis.

Objet d’une longue série d’enquêtes, l’ancien président s’expose toutefois en rentrant à des poursuites judiciaires et à une inéligibilité comme à un éventuel emprisonnement. Il avait quitté le Brésil le 30 décembre, avant même la fin de son mandat, boycottant la cérémonie d’investiture de Luiz Inacio Lula da Silva, auquel il aurait dû passer l’écharpe présidentielle, selon le protocole.

Elon Musk et des centaines d’experts mondiaux n’applaudissent pas des deux mains les énormes progrès technologiques récents des robots. Ils ont en effet signé mercredi un appel à une pause de six mois dans la recherche sur les intelligences artificielles plus puissantes que GPT 4, le modèle d’OpenAI lancé mi-mars, en évoquant « des risques majeurs pour l’humanité ».

Dans cette pétition parue sur le site futureoflife.org, ils réclament donc un moratoire jusqu’à la mise en place de systèmes de sécurité, dont de nouvelles autorités réglementaires dédiées, la surveillance des systèmes d’IA, des techniques pour aider à distinguer le réel de l’artificiel et des institutions capables de gérer les « perturbations économiques et politiques dramatiques (en particulier pour la démocratie) que l’IA provoquera ».