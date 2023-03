Le parquet de Rennes confirme qu’une nouvelle plainte pour « tentative de meurtre » et « entrave aux secours » a été déposée ce mercredi par la famille de M, un jeune homme âgé de 34 ans toujours dans le coma après les affrontements qui ont eu lieu aux abords du chantier d’une méga bassine, retenue d’eau controversée destinée à l’irrigation agricole ce samedi 25 mars.

On avait appris ce matin une première plainte contre X pour les mêmes faits avait été déposée par la famille d’un manifestant dont les jours sont en danger. Il s’agit des parents de S, un manifestant trentenaire, originaire de Toulouse.

Plus en danger de mort, mais toujours dans le coma

Selon les autorités, M est arrivé samedi soir conscient au CHU de Poitiers mais son état s’est détérioré au cours de la nuit. Selon le rapport de la préfète des Deux-Sèvres, « aucune demande de secours n’a été faite (le concernant) ni au SDIS 79 ni au SAMU ». Ce mardi lors de son bilan des blessés, le collectif « Bassines non merci » précisait qu’il avait été touché à la trachée et ajoutait : « son pronostic vital n’est plus engagé, mais il est toujours dans le coma ».

Les conditions dans lesquelles S a été pris en charge par les secours à Sainte-Soline, puis héliporté vers l’hôpital de Poitiers, alimentent une vive polémique depuis que des élus et des observateurs de la Ligue des droits de l’Homme, présents sur les lieux, ont dénoncé « plusieurs cas d’entraves par les forces de l’ordre à l’intervention des secours ».