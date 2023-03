Entamé il y a plusieurs années, l’immense chantier de création de deux nouvelles lignes de tramway (lignes B et C) entame sa phase finale à Angers. A partir de ce mercredi, les essais de circulation sur rails vont s’intensifier. Trois mois de tests sont en effet prévus jusqu’à la mise en service commerciale fixée au 8 juillet. Les premiers essais avaient débuté le 27 février sur la partie ouest des futures lignes, puis s’étaient poursuivis à l’est le 20 mars.

Les rames vont désormais aborder régulièrement, de jour comme de nuit, le centre-ville piétonnier entre la station Molière nouvellement aménagée et la station Foch-Maison bleue, via la place du Ralliement. « Merci de faire preuve de vigilance et de prudence aux abords des voies », recommande Angers Loire métropole.

Avec la mise en service très attendue des lignes B et C, les Angevins pourront traverser la ville d’est en ouest à bord d’un tram qui parcourra 19 nouvelles stations, soit l’équivalent de 10 km de tracé supplémentaires. La fréquentation pourrait grimper à 72.000 voyageurs chaque jour, contre environ 30.000 avant Covid.