« Salut, ça va ? On dira qu’on s’est rencontrés au musée. » Alors que 26 % des Français déclarent s’être déjà inscrits à des sites ou des applications de rencontre, selon une enquête Ipsos, les agences matrimoniales classiques observent un regain d’intérêts pour leurs services et entendent moderniser leur image. Entre déçus d’applications aux algorithmes obscures, lassitude de gérer dix conversations en même temps, rencontres sans lendemain, annonces trompeuses et sentiment de perdre son temps, chercher l’amour sur Internet peut être épuisant. Il existe même une expression pour ça : « le dating-burnout ». Et certains peuvent faire le choix de confier à un.e professionnel.le plutôt qu’à un algorithme, le soin de proposer de potentielles âmes sœur.

Vous vous êtes lassés de ces outils sans pour autant renoncer à rencontrer une personne avec qui partager votre vie et avez choisi de faire appel à une agence matrimoniale ? Qu’est-ce qui vous a poussé à franchir le pas ? Pourquoi avez-vous été déçus des sites et applis de rencontre ? Comment se passe votre expérience en agence matrimoniale ? Qu’attendez-vous d’elle ? En quoi cette expérience diffère des applis ? La démarche est-elle différente ? Racontez-nous ! Votre témoignage servira à la rédaction d’un article. Merci d’avance.