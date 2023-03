Face à la « pression migratoire qui se renforce », Christian Estrosi a proposé à Gérald Darmanin la création « urgente » d’un nouveau centre de rétention administrative (CRA) « déporté et temporaire » à Nice. Le maire de la cinquième ville de France défend cette idée dans un courrier adressé au ministre de l’Intérieur alors que le pays « manque de places » dans ces structures « pourtant essentielles pour expulser les étrangers en situation irrégulière ».

Créé « pour quelques mois, le temps que la pression se relâche » dans les Alpes-Maritimes, ce centre compterait 50 places et viendrait s’ajouter au CRA déjà existant à Nice, à la caserne Auvare, et qui peut accueillir 40 personnes.









La question des moyens humains

Les services de la ville et de la métropole, « prêts à contribuer à la logistique qui en découlerait », ont identifié « trois lieux pouvant répondre aux contraintes », ajoute Christian Estrosi dans ce courrier aussi signé par son premier adjoint.

« Nous travaillons avec le préfet sur des solutions à long terme. Toutefois, la situation est trop urgente et nécessite une action forte, immédiate et concertée », estiment-ils. Et de souligner que les deux collectivités sont « particulièrement impactées » du fait « de leur proximité avec la frontière italienne ».

Au-delà de la question immobilière ou logistique se pose celle des moyens humains, selon une source proche du dossier. Il faut en effet 80 fonctionnaires pour prendre en charge 40 personnes retenues dans un CRA.