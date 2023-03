Le chiffre est hallucinant. Selon la Fédération française des usagers de la bicyclette, plus de 400.000 vélos sont volés chaque année en France, soit presque un par minute. Alors que l’utilisation du vélo a explosé ces dernières années, ce véritable fléau reste encore l’un des principaux freins à la pratique. D’où la nécessité et l’urgence pour les collectivités et les entreprises de proposer des endroits sécurisés pour les usagers.

Dans ce marché en pleine croissance, la jeune société Station REV, basée à Cesson-Sévigné près de Rennes, a imaginé une solution en aménageant des parkings multi-services dans d’anciens containers maritimes. Suivant le modèle, les stations peuvent accueillir entre dix et vingt vélos. Mais plus qu’un abri, elles permettent aussi de recharger son vélo électrique grâce à des panneaux photovoltaïques installés sur le toit. « Ces stations ont l’avantage d’être sécurisées, mobiles et autonomes en énergie », souligne Axel Iauch, cofondateur de la société.





Suivant le modèle, les stations peuvent accueillir entre dix et vingt vélos. - J. Gicquel / 20 Minutes

Vélotafeur comme son collègue Lambert Garnier, avec qui il a lancé Station REV en 2021, Axel Iauch voit ces stations comme « un lieu de promotion des mobilités douces et des énergies renouvelables. » « On utilise en plus un espace déjà artificialisé et sur une surface à peine plus grande qu’une place de parking », assure-t-il.

Vingt-cinq stations installées cette année

Destinées en priorité aux cyclistes, les stations REV servent également de bornes de recharge pour les voitures électriques avec deux prises à chaque pignon à l’extérieur du container. Les toutes premières ont été installées l’été dernier à Locquirec et Trébeurden sur la côte nord de la Bretagne d’où sont originaires les deux jeunes entrepreneurs. Ayant des touches un peu partout en France, notamment avec la région Occitanie, ils prévoient cette année d’en déployer 25. « On vise principalement les zones rurales ou touristiques où les solutions de mobilités sont moins développées qu’en ville », précise Axel Iauch.









Plusieurs campings et hôtels se sont également montrés intéressés par les stations des deux jeunes bretons, vendues entre 10.000 et 50.000 euros selon le modèle. « Cela peut leur permettre de proposer à leurs clients un service de location de vélos », souligne-t-il. A l’avenir, Station REV prévoit aussi de commercialiser un modèle pour stationner ou louer un vélo-cargo, un mode de transport de plus en plus prisé par les familles.