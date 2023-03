La colère des pêcheurs ne retombe pas. Depuis la semaine dernière, les marins-pêcheurs bretons multiplient les actions pour dénoncer les contraintes qui pèsent sur la filière qui est « en danger de mort selon eux. » Après une mobilisation mercredi à Rennes qui avaient dégénéré en violents affrontements avec les forces de l’ordre, les pêcheurs ont remis le couvert vendredi en bloquant le port de plaisance de Lorient et en saccageant les locaux de l’organisation professionnelle Pêcheurs de Bretagne. Ils bloquent de nouveau le port de pêche de Lorient depuis dimanche en fin d’après-midi.





Une trentaine de pêcheurs a débarqué au domicile de @LamyaEssemlali Présidente de Sea Shepherd France, ce matin. Les gendarmes sont sur place. — Sea Shepherd France (@SeaShepherdFran) March 27, 2023







Ce lundi matin, une trentaine d’entre eux ont également pris la direction de Riec-sur-Belon (Finistère) pour manifester devant le domicile de Lamya Essemlali, présidente de Sea Sheperd France. Ils accusent l’ONG de vouloir interdire toute forme de pêche suite à la décision du Conseil d’État de fermer certaines zones de pêche dans le golfe de Gascogne afin de limiter la capture accidentelle de dauphins. Selon Le Télégramme, des gendarmes ont été dépêchés sur place pour éviter d’éventuelles dégradations de la propriété.

Des bénévoles de l’ONG agressés samedi en Vendée

Après un rassemblement dans le calme, les pêcheurs se sont ensuite rendus à la criée de Concarneau dans la matinée. « Ils pensent qu’on est responsable de tout ce qui leur arrive, qu’on veut la mort des petits pêcheurs, a déclaré à l’AFP Lamya Essemlali, qui n’était pas sur place. On n’a jamais dit qu’on voulait que la pêche s’arrête, c’est irréaliste. Par contre, on veut préserver l’océan et limiter les techniques de pêche désastreuses et qu’il y ait plus de contrôle. »





Samedi, deux bénévoles de l’ONG de défense des océans avaient déjà été agressés par « cinq pêcheurs » lors d’une collecte alimentaire en Vendée. Sea Sheperd France indique avoir déposé plainte pour coups et blessures.