La SNCF prolonge à partir de ce lundi un Ouigo Paris-Montpellier jusqu’à Perpignan. Il s’agit d’une nouvelle étape de la politique d’extension de son TGV low cost, annoncée en septembre 2022. Cet aller-retour journalier permettra de relier la Gare de Lyon à Paris, à la gare chère à Dali, à Perpignan. Le temps de trajets sera de 5h01 à l’aller et 5h18 au retour, via Valence TGV, Nîmes-Pont du Gard, Montpellier Sud de France, Sète, Agde, Béziers et Narbonne. SNCF Voyageurs met en vente les billets à partir de 19 euros.

Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs, qualifie le TGV low cost Ouigo de « succès », avec plus de 110 millions de voyages en dix ans. « Régulièrement, nous ajoutons des destinations. (…) Notre objectif est que, en 2025, 25 % de notre trafic grande vitesse en France soit réalisé par les Ouigo, contre 20 % actuellement ».

Entre Montpellier et Perpignan, une vitesse classique jusqu’en 2034

Les TGV rouleront à la même allure que les trains intercités entre Montpellier et Perpignan. Sur cette portion de ligne, les rails, classiques, ne permettent pas aux TGV de circuler à grande vitesse. Le premier tronçon de ligne à grande vitesse entre Montpellier et Béziers a été déclaré d’utilité publique par un décret en date du 16 février 2023. Les travaux devraient démarrer entre 2028 et 2030 pour une mise en service vers 2034. Pour la phase 2, entre Béziers et Perpignan, il faudra attendre au minimum 2040.