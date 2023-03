Le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger a appelé lundi le gouvernement à un « bougé très fort sur les retraites », ajoutant qu’il n’accepterait « la main tendue » d’Elisabeth Borne aux syndicats, que si la réforme était « mise de côté ».

« Si la main tendue c’est "Rediscutons et travail et des retraites", et en mettant de côté pour l’instant la réforme qui a été adoptée par le 49.3, qui n’est pas validée par le Conseil constitutionnel, si ces deux sujets sont sur la table, on va discuter », a-t-il ajouté.





Quelle main tendue ?

Alors que la Première ministre Elisabeth Borne a tendu dimanche la main aux syndicats et aux partis politiques afin de « mettre de l’apaisement », Laurent Berger a interrogé : « C’est quelle main tendue ? Je suis désolé de le dire comme ça mais elle est où la main tendue, sur la question des retraites ? (Or) c’est le sujet actuel », a-t-il répondu.