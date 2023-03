La nouvelle manifestation interdite contre les bassines, ce samedi à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, a donné lieu à de violents affrontements. Et ce samedi soir, le bilan est lourd. 20 Minutes fait le point.

Combien de personnes se sont rassemblées ?

Des milliers de personnes ont convergé sur les lieux, dont de nombreux militants radicaux. Au moins 6.000 personnes sont venues, dixit la préfecture. Les organisateurs - le collectif d’associations « Bassines non merci », le mouvement écologiste des Soulèvements de la Terre et la Confédération paysanne évoque quant à eux jusqu’à 30.000 manifestants.

En face, plus de 3.000 gendarmes et policiers étaient mobilisés.

Combien ont été blessées ?

Par ailleurs, 28 gendarmes ont été blessés, dont deux hospitalisés en urgence absolue. Et deux journalistes ont été touchés.

Les organisateurs évoquent, pour leur part, un bilan beaucoup plus lourd, avec 200 manifestants blessés, dont un se trouverait dans le coma, entre la vie et la mort.

Combien ont été interpellées ?

Onze personnes avaient été interpellées en amont, lors de contrôles qui ont permis la saisie de nombreuses armes. Mais ce samedi, durant la manifestation, aucune interpellation n’a été réalisée, selon le parquet.