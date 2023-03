Le chaos a régné ce samedi dans les Deux-Sèvres. Et la secrétaire nationale d’EELV, Marine Tondelier, de dénoncer auprès de l’AFP des tirs de grenade vers des personnes blessées prises en charge sur le site de la manifestation contre les bassines à Sainte-Soline. Selon le dernier bilan donné par le ministère de l’Intérieur, 24 gendarmes et 7 manifestants ont été blessés, dont 2 très gravement.

« Quand on est arrivé, les véhicules brûlaient déjà depuis 30 minutes environ, raconte la cheffe du parti écologiste, présente sur les lieux. On a vu qu’il y avait des blessés, à ce moment-là au moins une dizaine ». « On a formé un cordon, avec des élus devant, les écharpes bien visibles, dans le but de protéger la zone où ils se trouvaient », poursuit-elle.

« Là, on a vu des forces de l’ordre sur des quads. Il y a eu de fortes détonations et des impacts au sol. On ne sait pas si c’était des grenades assourdissantes ou de désencerclement, avec beaucoup de gaz lacrymo. On s’est retrouvé à devoir transporter les blessés un par un », explique l’élue, évoquant une femme qui avait été victime d’un « tir tendu à la tête ».