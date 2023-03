Les forces de l’ordre endeuillées ce samedi. Un gendarme du GIGN a été tué par balle en Guyane alors qu’il participait à une opération de lutte contre l’orpaillage illégal, a-t-on appris de source proche du dossier, confirmant une information du site Actu17.

Le militaire, âgé de 35 ans et père de deux enfants, était en opération sur le site d’orpaillage de Dorlin, au centre de ce territoire ultramarin, où cette activité illégale est source d’importantes pollutions, a précisé cette source.

Des patrouilles par centaines

Emmanuel Macron a exprimé « sa grande émotion » et « salue le courage et la mémoire de ce sous-officier, tombé sous le feu, engagé depuis 2009 au sein de la gendarmerie nationale et qui servait à l'antenne GIGN de Cayenne depuis 2019 », a indiqué la présidence de la République dans un communiqué. La Première ministre, Elisabeth Borne, a quant elle fait part de sa « tristesse » et adressé ses « condoléances à sa famille, à ses proches, ses camarades et toute la gendarmerie ».

En signe de deuil, la gendarmerie nationale a passé en noir ses photos de profil sur les réseaux sociaux et a présenté ses « sincères condoléances » au proche du gendarme.







#Guyane ⚫️ Douleur et vive émotion à la suite du décès de notre camarade de l'Antenne GIGN de Cayenne, tué lors d'une... Posted by Gendarmerie nationale on Saturday, March 25, 2023





En 2012, deux militaires avaient été tués et deux gendarmes grièvement blessés par balles lors d'une opération conjointe entre l'armée et la gendarmerie contre des chercheurs d'or clandestins en Guyane, déjà au niveau du site de Dorlin.

En 2022, les autorités françaises ont mené plus de 1.000 patrouilles en forêt contre l'orpaillage illégal, saisissant 59 kilos de mercure et 5 kilos d'or, selon un bilan de la préfecture. D'après les opérateurs miniers locaux, 10 tonnes d'or seraient extraites illégalement de Guyane chaque année par les «garimpeiros» (mineurs).