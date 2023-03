« Photo prise à la CAF de Rosny-sous-Bois. Pour celles et ceux qui sont fâchés avec la géographie, Rosny-sous-Bois, c’est en France, (93 - seine saint Denis) pas très loin de Paris… » Accompagnant ce texte, une photographie de femmes portant le voile intégral devant un bâtiment estampillé d’un panneau « Allocations familiales ». Le compte Facebook à l’origine du partage de cette image s’intitule « Vouloir Savoir - Oser dire », un compte qui se dit « d’information libre ».





Cette photographie partagée depuis plusieurs années est en réalité un montage. - Capture d'écran

De nombreux internautes ont relayé cette publication en y joignant des messages peu sympathiques. « Leur tenue prouve à quel point elles ne sont pas intégrées à notre société, par contre pour les allocations familiales… Si elles étaient conditionnées à une bonne intégration, je gage qu’il n’y aurait certainement pas besoin de la réforme des retraites ! », a écrit l’un d’entre eux. Après une alerte par d’autres internautes ils se sont rapidement ravisés, car il s’agit d’un montage.

FAKE OFF

Cette photographie ne date pas d’hier. Elle est partagée sur les réseaux sociaux depuis 2014. Mais par une recherche d’image inversée sur Google, on peut se rendre compte qu’elle est truquée. Le cliché original n’a pas été pris devant la CAF de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) comme l’a prétendu l’internaute, mais devant un commissariat de police londonien.









Sur l’image originale on peut clairement constater un panneau d’arrêt de bus typique de Londres présent sur la gauche de l’image et l’inscription « Police station » en haut à droite de cette dernière. Par une recherche sur Google Street View, on peut effectivement se rendre compte qu’il s’agit du commissariat de Paddington Green, dans le centre de Londres.

Ainsi, l’internaute affirme que ces femmes sont en infraction. Effectivement, en France depuis 2010, la loi stipule : « Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. […] L’espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. » Exceptions faites pour des dispositions législatives ou réglementaires, comme le port du masque lors de la crise sanitaire par exemple, mais aussi pour le sport, les fêtes et manifestations artistiques ou traditionnelles. Ces femmes se trouvant à Londres, elles sont dans leur bon droit. Le Royaume-Uni est l’un des pays les plus tolérants en Europe sur le port de signes religieux.