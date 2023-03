C’est à Calais (Pas-de-Calais), lors d’une mission humanitaire dans les camps de fortune où vivent plusieurs milliers de réfugiés, qu’une ampoule s’est soudainement allumée, au-dessus de la tête de Louis Zoccoli Gourdin. Et si, pour donner un coup de pouce à ceux qui vivent dans la rue, ou dans des bidonvilles, il créait un petit panneau photovoltaïque à emporter partout ? D’autant plus que ce Montpelliérain, étudiant en transition écologique, en connaît un rayon : voilà des années qu’il organise des ateliers, pour apprendre à fabriquer ses propres panneaux solaires, chez soi, en deux coups de fer à souder.

« J’ai constaté qu’il y avait un gros besoin, sur les camps de réfugiés, confie Louis Zoccoli Gourdin. Il n’y a pas vraiment de moyen, pour eux de recharger leurs téléphones. Il y a, bien sûr, des associations humanitaires qui déploient des générateurs, mais ce n’est pas très écologique, ni très pratique. Mon idée, c’est que les réfugiés produisent leur propre électricité, grâce à un petit panneau photovoltaïque. » Une initiative solidaire, qui vise à rompre l’isolement des personnes dans le besoin, et à leur rendre des petits coups de pouce. « Un téléphone, dans notre société, c’est crucial, reprend le jeune homme. Ça permet, bien sûr, d’appeler ses proches, mais aussi de trouver des informations, de se diriger, de faire de la lumière… C’est une chose précieuse, quand on est à la rue. »









Un panneau solaire de la taille d’une feuille A4

Son idée en tête, l’étudiant montpelliérain, inventeur dans l’âme, a remué ciel et terre, pour dénicher les composants nécessaires à la création de ce dispositif innovant. Et il a réussi à fabriquer un kit énergétique, composé d’un panneau solaire de la taille d’une feuille A4, et de câbles multi-embouts, pour connecter les supports à charger. Son initiative a été récompensée, l’année dernière, par le concours Déclic Jeunes, de la Fondation de France, qui lui a attribué une enveloppe de 6.000 euros.

Aux associations humanitaires, qui œuvrent auprès des sans-abri ou des réfugiés, l’entreprise de Louis Zoccoli Gourdin, Solar Experience, cède ces kits énergétiques à prix coûtant, sans aucun bénéfice. Le Montpelliérain espère aussi en envoyer prochainement en Turquie, ou en Ukraine. Les petits panneaux solaires de Louis Zoccoli Gourdin seront, par ailleurs, vendus aux particuliers et aux entreprises. Des chercheurs de Montpellier, qui partent régulièrement en mission en Afrique, ont d’ailleurs contacté le jeune homme, pour emporter avec eux ces kits énergétiques, pour brancher des pièges à moustiques.