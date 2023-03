Trois magasins Casino de la Ville rose et deux de l’agglomération toulousaine vont devoir fermer le dimanche à partir de 13 heures et jusqu’à 22 heures pour certains. Depuis plusieurs années, des enseignes de supermarché ont décidé d’ouvrir les portes de leur supermarché le dimanche, sans faire appel à leur personnel, mais en ayant recours aux caisses automatiques avec la seule présence d’agents de sécurité de société sous-traitante.

A Toulouse, comme dans de nombreuses villes en France, le groupe Casino avait ainsi mis en place ces ouvertures dominicales en 2019 dans plusieurs de ses établissements. Au grand dam de la CFDT-services qui a rapidement estimé que le « droit du travail n’est pas respecté ».

Un accord sur le travail le dimanche en Haute-Garonne

Dans un premier temps, le syndicat avait déposé un recours en justice pour obtenir la fermeture de trois établissements. Ce qui a été le cas en première instance, appel et jusqu’à la cour de cassation qui avait rendu la décision définitive en fin d’année dernière.

Le syndicat vient de remporter un nouveau round judiciaire sur cinq autres magasins avec un jugement prononcé cette fois-ci par la cour d’appel au cours de la semaine. « Nous continuerons à saisir la justice à chaque fois que le droit du travail ne sera pas respecté. Lors de l’encaissement sur les bornes automatiques, il y a souvent des incidents. Il faut une intervention ou appeler une hot-line et ce sont les vigiles qui faisaient ce travail, c’est ce qu’a découvert l’inspection du travail », relève Laurent Jeudi, le secrétaire général du syndicat CFDT services Ariège-Gascogne-Midi Toulousain, pointant là des fonctions habituellement exercées par des salariés.

Casino se pourvoit en cassation

Ces mêmes salariés qui selon lui retrouvent tous les lundis les allées de ces magasins en autonomie dans un triste état. « Historiquement, dans notre département, nous avons un accord négocié sur les dimanches et jours fériés travaillés. Pour les autres magasins, ces ouvertures ne sont pas de la saine concurrence. On ne lâchera pas l’affaire, on ne peut pas faire n’importe quoi », déplore-t-il, se disant prêt à se mettre autour de la table lors d’une conférence pour aborder la question du travail du dimanche.

Le groupe Casino indique que cette décision judiciaire lui « impose la fermeture du dimanche après-midi des quatre magasins une fois que nous aurons reçu la notification officielle de la décision ». A l’instar des précédentes actions, il indique « faire un recours devant la Cour de Cassation qui s’est déjà exprimé favorablement sur ce sujet à cinq reprises » dans d’autres dossiers, notamment un contentieux portant sur l’ouverture d’un magasin dans le Var.