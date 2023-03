Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Après la colère, les dérives. De nombreuses violences et des heurts avec les forces de l’ordre ont émaillé la manifestation contre la réforme des retraites jeudi à Paris, avant de se transformer en cortèges « sauvages » pendant une grande partie de la soirée. Selon un dernier bilan communiqué à 22h15, 103 personnes ont été interpellées. A 22h00, 140 feux avaient été recensés dans la capitale, dont « une quarantaine » en train d’être éteints, a déclaré le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. Quelque « 1.500 casseurs » venus pour « casser du flic et des bâtiments publics » étaient présents jeudi à Paris, a-t-il affirmé.









Après une forte mobilisation des grévistes dans les transports publics, marquée par des trafics très perturbés ce jeudi, la situation devrait être sensiblement différente vendredi, selon les prévisions des opérateurs. La SNCF prévoit une amélioration sur les grandes lignes et les TER, avec notamment 3 TGV sur 5, et toujours des difficultés en Ile-de-France. La RATP prévoit un trafic normal sauf sur les lignes A du RER, avec 3 trains sur 4, et B, avec 2 trains sur 3. Du côté des aéroports, la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) demande aux compagnies d’annuler à nouveau 30 % de leurs vols à Paris-Orly vendredi et 20 % dans d’autres aéroports. Les aéroports concernés en région par la suppression d’un vol sur cinq seront Marseille-Provence, Bordeaux-Mérignac et Lyon-Saint-Exupéry.

Rarement on aura vu des élus républicains et démocrates aussi unis sur un dossier. Shou Chew, le patron de TikTok, filiale du groupe chinois ByteDance, a tenté difficilement jeudi de défendre son application, face à des élus américains intraitables, qui avaient pour la plupart condamné d’avance la plateforme menacée d’interdiction totale aux Etats-Unis. « On ne vous croit pas. ByteDance est redevable au Parti communiste chinois et ByteDance et TikTok, c’est la même chose », a lancé Cathy McMorris Rodgers, la présidente de la puissante commission parlementaire de l’Energie et du Commerce. Après cinq heures d’audition, les lignes n’ont pas bougé, mais interdire TikTok relèverait du casse-tête pour l’administration Biden. L’application compte 150 millions d’utilisateurs aux Etats-Unis, dont près de la moitié de moins de 30 ans, une base qui penche traditionnellement du côté démocrate.