Après une forte mobilisation des grévistes dans les transports publics marquée par des trafics très perturbés ce jeudi, la situation devrait être sensiblement différente vendredi, selon les prévisions des opérateurs. La SNCF prévoit une amélioration sur les grandes lignes et les TER, avec notamment 3 TGV sur 5, et toujours des difficultés en Ile-de-France, alors que les syndicats de cheminots doivent se réunir pour discuter de la suite du mouvement contre la réforme des retraites.

SNCF Voyageurs prévoit de maintenir vendredi les trois quarts des TGV Inoui et Ouigo, trois cinquièmes des Intercités et trois cinquièmes des TER, a indiqué un porte-parole. Aucun train de nuit ne roulera. C’est une nette amélioration par rapport à jeudi, neuvième jour de mobilisation contre la réforme des retraites, mais il y aura moins de trains qu’au début de la semaine.

Série d’annulations dans les aéroports

De son côté, la RATP prévoit un trafic normal vendredi, sauf sur les lignes A et B du RER,, selon un communiqué publié jeudi. La RATP prévoit pour vendredi en moyenne 3 trains sur 4 sur le RER A et 2 trains sur 3 sur le B, les interconnexions étant maintenues avec les parties de ces lignes exploitées par la SNCF. Les métros, tramways et bus doivent, cette fois-ci, circuler normalement, sauf en cas de manifestations improvisées. Un retour à la normale est également envisagé dans la plupart des réseaux de transport des grandes villes de province.









Du côté des aéroports, la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) demande aux compagnies d’annuler à nouveau 30 % de leurs vols à Paris-Orly vendredi et 20 % dans d’autres aéroports en raison de la grève de contrôleurs aériens contre la réforme des retraites, a annoncé jeudi cette administration.

Les aéroports concernés en région par la suppression d’un vol sur cinq seront Marseille-Provence, Bordeaux-Mérignac et Lyon-Saint-Exupéry, et ce aussi bien vendredi que samedi, a précisé la DGAC dans un communiqué. A Orly, la situation s’améliorera samedi pour les voyageurs avec 15 % des vols annulés, selon la même source.

Quant au réseau routier, des blocages ponctuels sont à envisager, comme ces derniers jours, dans les grandes métropoles et les sites stratégiques (ports, dépôts de carburant…).