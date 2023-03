Les automobilistes doivent faire preuve de patience devant les longues files d’attente qui se forment parfois à la pompe. Plus de la moitié des stations-service de Loire-Atlantique sont touchées par des pénuries d’au moins un carburant, contre environ une sur six à l’échelle de toute la France, selon des données publiques analysées jeudi.

Sur fond de grèves dans les raffineries et au neuvième jour de mobilisation contre la réforme des retraites, 15,14 % des stations-service de France étaient, à 9 heures, en pénurie d’au moins un des carburants (essence et/ou diesel), d’après une analyse des données du site gouvernemental des prix des carburants. Environ 7,65 % des stations sont à sec.









C’est compliqué dans l’Ouest

Le département le plus touché devient donc la Loire-Atlantique avec 53,37 % des stations en pénurie d’au moins un carburant. D’autres départements de l’ouest sont également très affectés (Morbihan, Ille-et-Vilaine, Mayenne, Maine-et-Loire tous au-dessus de 40 % de stations en pénurie), et le sud reste lui aussi très touché (Bouches-du-Rhône, Aude au-dessus de 40 %, beaucoup d’autres départements à plus de 30 %).

La France compte 200 dépôts pétroliers et les pétroliers ont anticipé pour éviter la pénurie géante d’octobre dernier, causée par un conflit sur les salaires chez TotalEnergies et Esso. En Loire-Atlantique, la raffinerie de Donges a cessé ses expéditions de carburants depuis de nombreux jours.