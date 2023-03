Face à une nouvelle proposition de loi écologiste visant à interdire la chasse le dimanche, les chasseurs haussent le ton. L’interdiction de chasser le dimanche, voulue par le texte, a pour « seul objectif de tuer la chasse populaire », a estimé le président de la Fédération nationale des chasseurs (FNC), Willy Schraen, lors de son congrès national.

« Aucune fédération d’activités nature ne réclame un dimanche sans chasse », a souligné le patron des chasseurs dans un discours à Beaune (Côte-d’Or), lors du rendez-vous annuel de la Fédération.

Le numéro un des chasseurs a appelé les quatre millions de détenteurs de permis de chasse à ne pas se laisser enfermer dans « le piège politique grotesque » qui consiste à « monter les gens les uns contre les autres », évoquant la proposition de loi du député EELV Charles Fournier, qui doit être débattue le 6 avril à l’Assemblée nationale. Le texte vise l’interdiction de la chasse le dimanche, une mesure qui a déjà été écartée en janvier par le gouvernement.

Huit accidents mortels la saison dernière

Critiquant le « climat délétère à l’encontre de la chasse », le président a stigmatisé la « surmédiatisation disproportionnée des accidents ». Ces derniers sont pourtant au « niveau le plus bas de l’histoire de la chasse française », a-t-il rappelé. La saison dernière, 90 accidents ont été enregistrés dont huit mortels. Et cette année, à quelques jours de la clôture de la chasse, ils sont au nombre de 70, dont 6 mortels. Cela correspond à des baisses respectives de 22 et 25 %, selon la FNC.

« Nous avons réussi à diviser par quatre les accidents de chasse en vingt ans et par cinq ceux mortels » alors que le nombre de coups de carabine a été multiplié par cinq, a souligné le patron des chasseurs. La formation de chasseurs, désormais obligatoire, a permis de faire passer le nombre d’accidents sous la barre des cent, s’est-il félicité, accordant une nouvelle fois un satisfecit au président Emmanuel Macron qui « a une écoute sur la chasse ».