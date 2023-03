Ils étaient venus en nombre des quatre coins de la Bretagne et de la Normandie pour défendre la pêche artisanale. Ce mercredi matin à Rennes, plusieurs centaines de pêcheurs « en colère » se sont rassemblés sur l’esplanade de Gaulle. « Entre le coût du gazole, l’interdiction de certaines zones de pêche et la réglementation qui se durcit, on en a ras-le-bol, assure David Le Quintrec, patron pêcheur à Lorient et à l’origine de la mobilisation. On est en train de détruire la flottille française pendant que les gros acteurs de la pêche industrielle pillent nos ressources. » Déclaré en préfecture, le rassemblement devait être statique sur l’esplanade où plusieurs fumigènes ont été allumés et des feux d’artifice tirés.

Mais assez rapidement, la situation a dégénéré. Un peu avant 11 heures, le cortège, emmené par quelques éléments radicaux opposés à la réforme des retraites, a pris la direction du Parlement de Bretagne où les pêcheurs avaient initialement prévu de se rassembler. Les affrontements ont alors démarré entre les manifestants et les forces de l’ordre, déployées en nombre pour protéger le parlement qui avait été ravagé par les flammes lors d’une manifestation des pêcheurs le 2 février 1994.





De nombreux projectiles ont été jetés et des fusées tirées en direction de la police qui a répliqué en faisant usage d’un canon à eau et en tirant des gaz lacrymogènes dans la foule.

Un tracteur démarré pour charger les forces de l’ordre

Dans la confusion générale, un tracteur a même été démarré pour charger les forces de l’ordre. « C’est sûr que ça allait péter quand on voit le bordel général qu’il y a en ce moment », témoigne Thierry, un pêcheur venu du Guilvinec qui assiste incrédule à la scène.





La rue Joffre, à Rennes, a été le théâtre d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre lors du rassemblement des pêcheurs le 22 mars 2023. - C. Allain/20 Minutes

« C’est quand même dommage car on ne va retenir de cette manifestation que les affrontements », soupire quant à lui Bernard, venu de Normandie. Pendant de longues minutes, les heurts se sont poursuivis place de la République où des barricades ont été érigées et des feux allumés. « Il n’y a plus trop de pêcheurs parmi les manifestants », sourit Ludovic, venu de l’Aber-Wrac’h avec ses collègues pêcheurs.





Quadrillant toute la place, les forces de l’ordre ont chargé à plusieurs reprises les manifestants, les repoussant en dehors de l’hypercentre. Alors que la situation est revenue au calme aux environs de 13h30, la préfecture indique que six personnes ont été interpellées et cinq feux éteints. Trois manifestants ont également été blessés et transportés à l’hôpital.