Pourquoi le monde de la pêche vient exprimer sa colère à Rennes

C’est une nouvelle journée de mobilisation qui s’annonce ce mercredi à Rennes, une de plus. Mais cette fois, il ne sera pas question de la réforme des retraites. Plusieurs centaines de pêcheurs venus de toute la France sont en effet attendus dans la capitale bretonne pour un rassemblement déclaré qui s’élancera de l’esplanade de Gaulle à partir 10 heures. Pêcheurs artisans, fileyeurs, mareyeurs et poissonniers viendront dénoncer les contraintes de plus en plus fortes qui pèsent sur leur activité.

« On est en train de restreindre la pêche artisanale avec des baisses des quotas et des interdictions de pêcher dans certaines zones », dénonce Loëtitia Bourcier, pêcheuse à Dieppe (Normandie), qui participera à la manifestation. « On nous enlève tous nos droits au profit des pêcheurs industriels, la plupart du temps étrangers, qui détruisent en plus la ressource », poursuit-elle.

Le souvenir de l’incendie du Parlement en 1994

Pour faire entendre leur colère, les pêcheurs prendront donc la direction de Rennes ce mercredi matin, un lieu hautement symbolique. Le 4 février 1994, en pleine crise de la pêche, la capitale bretonne avait été le théâtre d’une grosse manifestation qui avait rassemblé près de 5.000 marins-pêcheurs. La journée avait été marquée par des violents affrontements entre les forces de l’ordre et les manifestants avant de s’achever par l’incendie du Parlement de Bretagne qui avait été ravagé par les flammes. Vingt-neuf ans après ce drame qui a marqué toute une génération de Rennais, les pêcheurs promettent cette fois un rassemblement pacifique. Mais s’ils ne sont pas entendus, ils prévoient déjà de durcir le mouvement.

Dans un contexte de fortes tensions sociales, la manifestation des pêcheurs sera sous haute surveillance policière. Les autorités craignent en effet que des éléments radicaux opposés à la réforme des retraites se joignent au mouvement pour « une convergence des luttes. »