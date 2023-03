Jusqu’à présent, les éboueurs de Marseille, plutôt généralement en pointe en matière de grève, n’avaient pas lancé de mouvement comme à Paris. Mais ce mardi, l’Union départementale et le syndicat des territoriaux Force ouvrière de la métropole dénoncent dans un communiqué « la reforme des retraites passée en force et le recours à l’article 49-3 ». Et appellent tous les agents et salariés du privé et du public de la collecte et de la propreté « à se mobiliser par la grève et par tous les moyens à leur disposition », et ce jusqu’au retrait de la réforme.

Selon La Provence, la majorité des camions au garage de la Cabucelle, au nord de la ville, et de Rabatau, d’où partent les camions-bennes pour le centre et le sud de Marseille, n’ont pas effectué lundi soir leurs tournées de collecte, après le vote de la grève en assemblée générale.