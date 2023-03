La grande galère. Depuis dix jours et une violente cyberattaque, l’hôpital de Brest (Finistère) est en grande difficulté. D’après la direction de l’établissement, les connexions Internet sont toujours coupées depuis l’attaque. Il n’est pas non plus possible de prendre rendez-vous en ligne ni d’effectuer de paiement par carte bancaire. Le CHU avait été victime « d’une intrusion dans son système d’information » le jeudi 9 mars à 20h33. Aucun détail n’a été communiqué sur le type de cyberattaque dont il s’agit. « Nous ne recevons aucun e-mail », précise le CHU lundi, en invitant ses patients à apporter une version papier de leurs résultats et comptes rendus.

Les rendez-vous sont possibles

L’établissement est toujours en capacité de recevoir les patients. « Nos logiciels fonctionnent en interne et nos équipes peuvent vous accueillir. Nous vous prions d’accepter toutes nos excuses pour ces désagréments », précise l’hôpital à l’intention de ses patients. Aucun retour à la normale n’est prévu avant plusieurs semaines, a précisé une source interne.

Le CHU de Brest couvre un territoire comprenant une population de 1,2 million d’habitants et emploie plus de 6.500 personnes. En France, les établissements publics ne paient jamais de rançons car la loi le leur interdit.