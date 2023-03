Ils ont passé un sale été, plombés par la sécheresse et la canicule. En Bretagne, les producteurs de légumes ont souffert terriblement du manque d’eau l’an dernier. Première coopérative légumière française, la Sica de Saint-Pol-de-Léon (Finistère) a ainsi vu sa production chuter pour la première fois sous les 200.000 tonnes de légumes en 2022. Au cours de l’année, ses 890 producteurs ont récolté 195.000 tonnes de fruits et légumes, contre 203.000 tonnes de l’exercice précédent.

Cela se ressent bien sûr dans les comptes avec un chiffre d’affaires en repli de 8 % pour la coopérative. Président de la Sica, Marc Kerangueven impute en partie cette baisse de la production au taux d’installation des jeunes agriculteurs qui n’est « pas assez pour compenser les départs à la retraite. »

L’échalote et l’artichaut particulièrement impactés

La sécheresse estivale n’a rien arrangé à la situation et a « été dramatique pour la majorité de nos cultures, notamment l’artichaut, impactant fortement les rendements et la qualité », a souligné ce lundi la coopérative. « Certains producteurs ont perdu jusqu’à 75 % de leur chiffre d’affaires », a précisé Marc Kerangueven. De nombreuses cultures ont particulièrement souffert de cet été chaud et sec comme l’échalote (-41 % du chiffre d’affaires), l’artichaut (-34 %), le chou-fleur (-31 %) ou l’endive (-30 %).









La tomate, première production en matière de chiffre d’affaires (27 % du total), a pour sa part limité la casse en ne reculant que de 8 %. Au printemps dernier, les producteurs avaient décalé leurs plantations ou réduit le chauffage des serres pour limiter le coût de l’énergie mais l’ensoleillement estival a finalement été favorable aux cultures.