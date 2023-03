Le squat qui se trouvait rue Jean Baldassini, dans le quartier de Gerland, à Lyon, a été évacué, ce lundi matin, apprend-on de la préfecture du Rhône. Une soixante de personnes, appartenant majoritairement à la communauté rom, vivait depuis l’été dans ce campement érigé sur l’un des terrains de la métropole de Lyon. Mais à l’arrivée des forces de l’ordre, la plupart avaient déjà quitté les lieux.

« Les faits de prostitution, de trafics et de violences signalés sur ce site ont motivé l’évacuation du campement composé de caravanes et d’habitations légères », indique la Préfecture. La justice l’avait ordonné le 23 janvier.





Une famille, composée de deux adultes et de trois enfants, qui était encore présente ce lundi matin a été « mise à l’abri » dans un centre d’hébergement et d’insertion géré par Habitat et Humanisme.