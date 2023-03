« Un jour, je n’ai plus pu. » C’est par ces mots qu’Ovidie entame son dernier opus La chair est triste hélas (Ed. Julliard), sorti le 16 mars dernier. Dans ce qu’elle définit ni comme « un essai, ni comme un manifeste », « ni une leçon de féminisme ni un projet de société », la réalisatrice et autrice explique pourquoi elle fait la grève des relations sexuelles depuis quatre ans. Ovidie explique ne rien avoir « contre les hommes » mais juste ne « plus vouloir coucher avec eux ».

Après Sophie Fontanel qui dans L’Envie, évoquait sa pause sexuelle, Ovidie parle ici de son dégoût pour une sexualité hétérosexuelle « au service des hommes et de leur plaisir ». « J’ai repensé, écrit-elle, à ces innombrables rapports auxquels je m’étais forcée de consentir pour ne pas froisser les ego fragiles. » Ovidie ne renonce pas, mais esquisse ici, comme Mona Chollet avant elle dans Réinventer l’amour, une autre façon de concevoir le sexe, de recommencer à faire l’amour sans hétéronormativité et rapport de domination. Une sexualité (utopique) qui se vivrait dans le partage et l’égalité.

Vous êtes une femme hétérosexuelle et vous avez décidé de ne plus avoir de rapports sexuels, votre retour nous intéresse. Expliquez-nous pourquoi vous avez choisi de « sortir de la sexualité », pourquoi vous avez volontairement décidé de vous en extraire. Dites-nous pourquoi, comme Ovidie, vous en avez eu « ras-le-bol » ? Quel a été l’élément déclencheur ou si, au final, il n’y en a pas eu et comment, au final, votre sexualité n’a plus flirté avec les rapports hommes-femmes ? Dites-nous, si vous en avez parlé avec votre conjoint, si vous êtes encore avec votre conjoint ? Expliquez-nous votre état d’esprit ? Dites-nous si vous en souffrez (pour la bonne cause) ou si vous n’aviez jamais été aussi épanouie qu’aujourd’hui ? Vous considérez-vous comme plus heureuse ? Dites-nous ce que cela à changer dans votre vie ? Si, telle Ovidie, cela vous a permis de mieux vous connaître ou de ne plus répondre aux codes du patriarcat. Si vous avez encore du désir, si vous l’assouvissez ou si vous vous considérez aujourd’hui comme asexuelle ? Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.