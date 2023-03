Des conséquences « encore plus dramatiques que celles de la crise Covid ». Face à un « véritable mur », les Toques blanches lyonnaises - associations de chefs cuisiniers - se mobilisent pour alerter sur « l’augmentation constante du prix de l’énergie » en organisant une opération spéciale. Une opération symbolique. Mardi soir à 20 heures, plusieurs restaurants de Lyon serviront leurs clients dans le noir, leur proposant des « dîners aux chandelles » .

« Le prix de l’énergie en France attaque directement le modèle économique des restaurants. La menace de fermeture est déjà palpable », s’inquiète le collectif, expliquant que des restaurants « ont vu passer leur facture de 700 euros à 15.000 euros en trois mois. »

« Ça commence à faire beaucoup. On subit déjà la hausse des tarifs au quotidien, et maintenant on nous annonce encore une nouvelle hausse avec ce mois de "mars rouge". Il faut que ça cesse ! », s’insurge le chef Fabrice Bonnot.

« Des cuissons la nuit pour profiter des heures creuses »

Clément Lattier n’est pas le plus touché aujourd’hui, reconnaît-il, précisant que son contrat est valable jusqu’en juin 2024 et que l’augmentation n’a été « que » de 15 %. « Mais cela implique que nous fassions des concessions pour ramener cette augmentation à 11 voire 10 %, explique-t-il. Nous faisons toute la mise en place de la salle sans éclairage, et nous ne l’allumons que pendant le service. Durant la pause déjeuner du personnel, tout le restaurant est éteint. Nous allumons l’enseigne plus tard et nous l’éteignons plus tôt. Ce sont des mesures qui restent faisables, mais contraignantes. »









Dans les établissements du chef Joseph Viola, « on fait certaines cuissons la nuit pour profiter des heures creuses », ou des cuissons au charbon, on utilise également des « interrupteurs à minuterie ». « De toute façon, nous n’avons pas d’autre choix si nous voulons garder nos établissements », se désole l’intéressé.

« On arrive à répercuter une partie de l’augmentation sur nos prix, pour compenser. Et comme tout augmente, surtout les matières premières, on ne fait que réduire nos marges et le financement de nos restaurants ! Je ne sais pas combien de temps nous allons pouvoir continue comme ça », conclut Julien Gautier.