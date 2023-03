Ce dimanche, 16 personnes ont été interpellées et 25 policiers ont été blessés en marge du carnaval de la Plaine à Marseille, selon la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. Ce carnaval politique et militant, non déclaré aux autorités, se tient chaque année dans le quartier de la ville, y compris au plus fort de la pandémie de coronavirus en 2021, suscitant une polémique jusqu’au plus haut sommet du gouvernement.





Pour cette édition 2023, d’abord dans une ambiance bon enfant, le carnaval a rassemblé au plus fort 9.000 personnes, selon la préfecture de police. Selon cette même source, en fin de soirée, les forces de l’ordre ont été victimes de jets de projectile.

Cela devait être un évènement festif et familial. Certains ont décidé de gâcher l’esprit de carnaval. Les débordements et dégradations sont inacceptables. Le calme doit revenir sur place. Merci aux @MarinsPompiers et forces de sécurité pour leur intervention.#carnaval #Marseille — Yannick Ohanessian (@yann_ohanessian) March 19, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Sur Twitter, l’adjoint au maire de Marseille en charge de la sécurité Yannick Ohanessian a déploré des « débordements et dégradations inacceptables. »