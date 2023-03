On savait que le moment arriverait. Ce lundi matin, des syndicats opposés à la réforme des retraites ont annoncé avoir bloqué le dépôt de carburant de Vern-sur-Seiche, près de Rennes. Exploité par Total, le site est directement relié à la raffinerie de Donges (Loire-Atlantique) et alimente une grande partie de la Bretagne en carburant. « Une soixantaine de personnes sont sur place. Aucun camion n’entre et ne sort », assure le responsable département du syndicat Force ouvrière Fabrice Le Restif.

Les conséquences sont déjà visibles dans les stations, dont certaines ont été très sollicitées ce week-end. A la station du Leclerc voisin, il n’y avait plus de gazole ni de sans-plomb 95. Un rationnement à 30 euros par plein était déjà en vigueur.





Les CRS viennent d'intervenir pour lever le blocage de la rocade au niveau de la Poterie (Porte d'Angers). #Rennes #ReformeDesRetraites pic.twitter.com/RZ0DpPbm2R — Le Mensuel de Rennes (@MensueldeRennes) March 20, 2023







Les opposants à la réforme des retraites ont annoncé un lundi noir avec une opération « ville morte ». A Rennes, de nombreux barrages ont été érigés par des manifestants. La rocade sud a été bloquée à hauteur de la porte d’Angers où des feux ont été allumés. Les forces de l’ordre sont intervenues pour éteindre les incendies de poubelles. Des manifestants ont marché sur la rocade au milieu du trafic arrêté.