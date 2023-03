Réforme des retraites EN DIRECT : En cas de dissolution, pas de candidats RN face aux députés LR qui voteront les motions, annonce Marine Le Pen…

08h35 : A contre-courant, Aurélien Pradié votera la motion de censure transpartisane

« J’ai pris cette décision en patriote ». Ce matin, sur Europe 1, le député LR et ex-numéro deux du parti Aurélien Pradié a annoncé qu’il voterait ce lundi la motion de censure dite transpartisane, portée par le député LIOT Charles de Courson. « [Je suis] un patriote qui ne supporte plus de voir le spectacle d’affaiblissement démocratique, qui pense que la vraie responsabilité c’est de sortir du chaos et de voter cette motion de censure », a déclaré le parlementaire.

Contre toute attente, @AurelienPradie, député LR du Lot, votera la motion de censure transpartisane du groupe LIOT #Europe1 #Motiondecensure pic.twitter.com/C9fXklqOWe — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) March 20, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.