Venez raccrocher les wagons de l’actu avec nous grâce à ce récap en cinq points des quarante-huit dernières heures…

1. Poutine « comme un voleur »

Vladimir Poutine a surpris son monde, en se rendant ce week-end à Marioupol, la ville portuaire du sud de l’Ukraine dévastée par les bombardements et devenue le symbole de la résistance contre l’invasion du pays. Arrivé en hélicoptère, il a fait un tour de la ville au volant d’une voiture, selon le Kremlin.

Selon des images diffusées par la télévision russe, le président s’est fait présenter l’éclairage des rues et a parlé avec des habitants. D’après le ministère ukrainien de la Défense, le chef d’Etat est venu « comme un voleur ». La nuit lui permet de mettre l’accent sur ce qu’il veut montrer, et maintient la ville que son armée a totalement détruite et ses quelques habitants qui ont survécu à l’abri des regards indiscrets », a déclaré le ministère sur Twitter.

Avec vous. Notre reporter Diane Regny est partie ce dimanche pour une semaine de reportage en Ukraine. Posez-lui vos questions auxquelles elle répondra depuis Kiev.

2. En attendant les motions

A la veille d’une journée décisive avec le débat sur les motions de censure, les figures de la majorité ont multiplié les prises de parole pour défendre l’impopulaire réforme des retraites et le recours au 49.3. Mais l’opposition au projet s’est, elle aussi, fait entendre et dans la rue, la colère continue de gronder. Jusqu’à 4.200 personnes ont par exemple manifesté dans le XIIIe arrondissement parisien qui a été le théâtre de heurts avec la police dans la soirée. Des permanences de parlementaires qui ont prévu de ne pas voter de motion ont également été dégradées pendant le week-end, notamment celle d’Eric Ciotti, qui s’en est ému sur Twitter.









3. Négociations bancaires en Suisse

UBS rachètera-t-il son dauphin, Credit Suisse ? C’est semble-t-il le souhait des autorités helvétiques qui souhaiteraient que la plus grosse banque suisse rachète d’ici à la réouverture des marchés, lundi matin, son concurrent en pleine tourmente. D’après le Financial Times, UBS aurait bel et bien fait une offre, mais à hauteur d’un milliard de dollars, bien loin de la valeur estimée de la banque. Du côté des 17.000 employés de Credit Suisse, la peur domine. Un syndicat d’employés exige d’être associé aux négociations entourant la reprise de la banque en difficulté. Mais la rapidité avec laquelle les autorités veulent boucler le rachat laisse peu d’espoir à ce scénario.





4. Marée rose à Nantes

Nouveau record ! Plus de 16.000 personnes se sont rejointes ce dimanche à Nantes pour donner le coup d’envoi de la course solidaire contre le cancer du sein Odysséa. Les inscrits, reconnaissables à leur tee-shirt rose, pouvaient participer à des épreuves chronométrées allant de 5 à 10 km. Selon la directrice de la course, il n’est pas rare que des femmes touchées par le cancer ou l’ayant combattu décident coûte que coûte de chausser leurs baskets ce jour-là. « Dans cette grande aventure qu’est Odysséa, chacun vient vivre la sienne, explique Anne Bergougnoux. Notre journaliste Julie Urbach vous fait vivre cet événement de l’intérieur.

5. Le XV de France se régale

Il ne gagnera pas son deuxième Tournoi des Six nations de suite, s’inclinant derrière une Irlande intouchable. Mais en remportant un deuxième succès probant de suite face au Pays de Galles (41-28), le XV de France a confirmé l’impression de puissance donnée une semaine plus tôt lors du succès historique à Twickenham. « On est certainement l’équipe à battre, a commenté Galthié. On a un ratio de victoires impressionnant, une défaite en quatre ans au Stade de France, contre l’Écosse alors que le match était gagné (23-27 en 2021). J'espère que les autres équipes nous craignent. » Rendez-vous en septembre pour la préparation de la Coupe du Monde.