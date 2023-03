« Ah oui, c’est vrai qu’il est censé venir… » A moins de dix jours de la venue programmée du Roi Charles III et de la Reine Consort sur le secteur de Landiras (Gironde), touché par les incendies de forêt en 2022, l’événement est loin de perturber le quotidien des habitants.





Ce dimanche sur le marché de Landiras (Gironde) les habitants se sentaient peu concernés par la venue du Roi Charles III. - Mickaël Bosredon

Ce dimanche matin, sur le marché de Landiras, on se soucie d’une manière générale davantage des conséquences du 49.3 décidé par le gouvernement pour faire passer la réforme des retraites, que de cette visite royale en Gironde du 28 mars prochain. « Moi, ce que j’espère surtout, c’est que cela ne nous bloque pas le village ! », lance ainsi Dominique Kuntz, qui tient le stand « Domi Paella », et qui se dit « absolument pas concernée » par la venue du Roi du Royaume-Uni. « Et qu’est-ce qui vous dit que sa venue va être maintenue ? », nous lance un habitant, inquiet du climat social dans le pays.

« On sera prévenu à la dernière minute » pense le maire

Le Roi Charles III et son épouse ont annoncé au début du mois un déplacement en France du 26 au 28 mars prochains. Ils visiteront d’abord Paris, puis Bordeaux le 28 mars, d’où ils doivent rejoindre le même jour le château Smith Haut-Lafitte à Martillac pour une dégustation, puis la zone de Landiras. Selon l’ambassade du Royaume-Uni en France, « sa Majesté [viendra] observer les dégâts causés par les incendies de forêt de l’été dernier, et écoutera les témoignages des secouristes et de la communauté locale ». Sensible aux questions environnementales, le Roi souhaite ainsi aller constater sur place les effets du réchauffement climatique. Si le premier incendie de Landiras était d’origine criminelle, les conditions météo extrêmes l’avaient vite rendu incontrôlable.

Le maire de Landiras, Jean-Marc Pelletant, assure qu’il n’a pour le moment « absolument aucun renseignement » concernant l’organisation et le protocole autour de cette visite d’Etat. « Je ne sais même pas s’il vient à Landiras même, car la zone incendiée est tout de même très vaste et s’étend sur plusieurs communes… » Quelque 22.000 hectares de forêt avaient brûlé en juillet et août 2022, tout autour de Landiras. « On sera prévenu à la dernière minute, poursuit le maire, je pense que c’est pour des questions de sécurité ».





Le long de la route, des montagnes de bois coupé attendent d'être ramassées - Mickaël Bosredon

C’est une zone aujourd’hui dévastée que le couple royal va explorer, marquée par des trous béants au milieu de la forêt - même si de jeunes pins ont été replantés à plusieurs endroits - et des montagnes de bois coupé qui attendent d’être ramassées en bord de route.

« C’est tout à son honneur de venir sur le site de Landiras »

Jean-Marc Pelletant se dit « très honoré qu’au cours d’une visite d’Etat un grand personnage de ce monde vienne nous voir. » « Sa venue montre que ces incendies ont marqué le monde entier, poursuit l’élu. Il y a eu des reportages dans plusieurs pays, aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, sur l’incendie de Landiras. »

Sur le marché, certains habitants apprécient aussi la démarche. « Charles III est très sensible à tout ce qui touche à l’écologie, je pense que c’est quelqu’un de bien et c’est tout à son honneur que de vouloir se rendre sur le site des incendies », apprécie Annette Lavigne. « C’est très bien qu’il se déplace ici, abonde une autre habitante qui préfère garder l’anonymat. Je n’attends rien de particulier de sa venue, mais si cela peut interpeller les gens pour faire en sorte qu’ils soient plus respectueux, et faire accélérer les choses pour débloquer des moyens, tant mieux, car on a vu durant ces incendies qu’on manquait de moyens. » La question de l’affectation de deux Canadair à la Gironde revient souvent dans les discussions.

« Un souvenir terrible » de ces incendies

Dans le village, on reste très marqué par ces incendies, qui avaient nécessité l’évacuation de plusieurs habitants. Angelina, qui rentrait tout juste de la maternité après son accouchement, s’en souvient très bien. « On garde tous un souvenir terrible de ces incendies, nous avons été très choqués. » « Nous habitons au milieu des bois, nous étions au cœur des incendies, enchaîne Dominique Kuntz. Aujourd’hui, quand j’emprunte cette route [la route principale qui traverse la forêt], j’ai encore la boule au ventre. »









Plusieurs résidents restent en revanche remontés contre « la gestion des incendies par le gouvernement ». « Nous avons été abandonnés » lâche froidement Annette. « Heureusement que les bénévoles, les mairies, étaient là pour nourrir les pompiers », souligne Dominique, qui est allée elle-même « apporter une centaine de repas » aux soldats du feu. « La solidarité entre les villages a été formidable » souligne-t-elle.

« Il va falloir rester très vigilant »

« Ce feu a été ingérable et a duré deux mois et demi », rappelle Jean-Marc Pelletant. Et le maire se dit inquiet avant le retour des beaux jours. « La tourbe en sous-sol fait que le feu a couvé à certains endroits très longtemps. Deux semaines avant Noël nous avions encore des fumées qui sortaient du sol. Après la sécheresse de cet hiver, il va falloir rester très vigilant. »

Histoire d’éclaircir un peu ce sombre tableau, l’élu souligne aussi qu’il n’y a pas que de la forêt sur son secteur, mais également de la vigne, en appellation Graves. « Nous avons treize châteaux, et comme le Roi Charles semble amateur de vin, nous avons prévu de lui offrir une bouteille de vin de chaque domaine. »