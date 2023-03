La grogne contre la réforme des retraites prend encore un peu plus d’ampleur à l’université Paul-Valéry, à Montpellier (Hérault). Le blocage illimité de la faculté de Lettres a été voté, lors d’une assemblée générale jeudi, par les étudiants manifestants.

Les cours sont suspendus et les bâtiments sont inaccessibles depuis mardi, barrés par des tables et des chaises, sur le campus de la route de Mende. Les barricades ne seront levées, selon la décision actée par les étudiants en colère, que lorsque le projet du gouvernement sera retiré. « Mais avec les derniers événements, et le passage en force de la Première ministre avec le 49.3, ça a bousculé les choses, confie un étudiant syndiqué, à 20 Minutes. Le blocage ne sera levé que lorsque le gouvernement sera destitué. »