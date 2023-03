Mille ans d’existence réduits en poussières en quelques secondes. Ce jeudi matin, vers 7h30, une tour de l’église du petit village de Saramon, dans le Gers, s’est subitement effondrée, sans faire de blessé. Cela « faisait quelques jours » que la tour Saint-Victor, contiguë à l’église de ce village de 800 habitants et qui datait du XIe siècle, « montrait des signes de fragilité », a indiqué un porte-parole du Service d’incendie et de secours du Gers (Sdis 32). Les pompiers s’affairent ce jeudi matin à extraire statues et tableaux de l’église, et à contrôler la solidité des murs attenants à la tour.





🏦 #Patrimoine | La Tour Saint-Victor, vestige et particularité du village de #Saramon, s'est effondrée tôt ce matin



🏦 #Patrimoine | La Tour Saint-Victor, vestige et particularité du village de #Saramon, s'est effondrée tôt ce matin

👉 Jean-Pierre Salers, conseiller départemental du canton Astarac-Gimone s'est rendu sur place aux côtés des équipes du @Sdis32, @Prefet32 et de la commune pic.twitter.com/G58NMmxwsN — Département du Gers (@LeGers32) March 16, 2023

Le maire de la commune, Eric Balducci, avait signalé fin février des fissures et des travaux de renforcement étaient envisagés sur les contreforts de la tour.

« Des fissures un peu partout dans le village »

« La sécheresse a certainement joué, l’expertise le dira. On a déposé une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse de 2022, on a des fissures un peu partout dans le village, notamment dans les maisons anciennes », a précisé l’édile ce jeudi à l’AFP. Seuls des dommages matériels ont été constatés sur des toitures et des voitures stationnées.