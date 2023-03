La prochaine journée de mobilisation nationale se tiendra mercredi mais plusieurs manifestations sociales contre la réforme des retraites ont lieu mardi matin dans l’Ouest de la France. Des perturbations ont été signalées, notamment dans les transports et dans la collecte des déchets.

A Nantes, « des manifestations sociales » causent d’importants bouchons de plusieurs kilomètres sur les périphériques, selon un bulletin de Bison futé. Selon la gendarmerie de Loire-Atlantique, « trois points d’accès vers l’aéroport sont bloqués depuis 6 heures, dans une ambiance calme, avec environ 30 à 50 personnes sur chaque point ».

En Normandie, des perturbations sont en cours à Rouen. « Une centaine de travailleurs portuaires et de dockers organisent ce matin un rassemblement contre la réforme des retraites avec feu de palettes sur les voies de circulation, quai Bois-Guilbert », a expliqué Yann Mallet, secrétaire CGT dockers port de Rouen. « Jeudi, ce sera une nouvelle opération port mort, avec le blocage de la circulation pour les camions sur la zone industrielle et portuaire », a-t-il ajouté.

















Collectes de déchets perturbées

Concernant les actions des éboueurs, la collecte est perturbée dans l’agglomération de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), où le mouvement a débuté le 7 mars, a-t-on appris auprès de l’agglomération. A Nantes, le mouvement sur la collecte des déchets « est prévu pour durer au moins jusqu’au mercredi 15 mars. Jusqu’à cette date, il est demandé aux usagers de rentrer leur bac et de le sortir à la prochaine collecte, aucun rattrapage n’étant prévu », a indiqué Nantes métropole sur twitter.

En Seine-Maritime, des actions perturbent aussi le ramassage des déchets. « Ce matin, une centaine de manifestants ont bloqué les camions entrants et sortants du Smedar, centre de traitement des déchets de la Métropole de Rouen, entre 6 h 30 et 9h. L’idée était d’inciter les salariés du Smedar et ceux des sociétés privés en charge de la collecte de rentrer en grève. Les déchets sont un secteur stratégique, on le voit à Paris notamment », a déclaré Gérald Le Corre, de l’union départementale CGT.