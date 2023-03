Grève contre la réforme des retraites EN DIRECT : La commission mixte paritaire s’est ouverte entre députés et sénateurs

7h37 : La Commission mixte paritaire, comment ça marche ?

La Commission mixte paritaire se réunit ce mercredi pour tenter d’accorder les versions de l’Assemblée et du Sénat en vue d’un vote le lendemain dans les deux chambres. Elle réunit 7 députés et 7 sénateurs dans un huis clos, objet de tous les fantasmes. Pour en savoir plus sur cette cruciale Commission, c’est à lire juste en dessous.