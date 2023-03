Souvenez-vous, il y a trois ans… Face à l’épidémie de coronavirus, la France se confinait pour plusieurs semaines. Et pour passer le temps, quoi de mieux que s’imaginer partir quand enfin on pourrait sortir ? Et surtout, comment partir ? Car entre angoisse sanitaire et prise de conscience écologique, on se promettait bien souvent de voyager autrement, de prendre le temps, le train et une valise zéro déchet.

Alors, avez-vous changé vos habitudes de voyage depuis le premier confinement ? Vos destinations ont-elles changé pour plus de proximité ? Votre mode de transport est-il devenu plus slow, en passant de l’avion au train ou au car ? Continuez-vous de prendre votre voiture pour rejoindre une destination à l’autre bout de la France ? Avez-vous banni certaines activités trop polluantes ? Comment adaptez-vous vos vacances en montagnes au manque de neige ? Le contenu de votre valise a-t-il évolué pour limiter les déchets sur la route et pendant votre séjour ? Votre mode d’hébergement répond-il à de nouvelles aspirations ?