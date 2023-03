Elle servira, entre autres, à « faire face à l’inflation, au coût de l’énergie, ou encore à la hausse du point d’indice des agents ». Dans la nuit de lundi à mardi, le conseil municipal de Grenoble a adopté la hausse de la taxe foncière de 25 %, une « contribution nécessaire », selon le maire écologiste Éric Piolle qui a assuré « entendre l’inquiétude de certains propriétaires ». Les élus d’opposition, qui avaient organisé une manifestation en marge du conseil municipal, ont voté contre.

Cette augmentation de la part communale, qui s’ajoute à celle décidée nationalement de 7 %, permettra de lever environ 44 millions d’euros. Selon la municipalité, une partie de cette somme est nécessaire pour faire face à l’inflation et une autre sera versée dans un plan d’investissement existant dédié aux transitions, au renforcement du service public et à la mise en place d’un « bouclier social et climatique ».









« Ce bouclier nous permet de baisser les tarifs des cantines scolaires, d’aller plus vite sur l’accompagnement de la mobilité, c’est crucial avec l’arrivée de la ZFE, mais aussi de la santé, de l’éducation populaire et des jeunes, c’est un choix délibéré », a expliqué Éric Piolle, interrogé lundi par France Bleu Isère.

La taxe foncière comme « seul levier pour équilibrer »

« La taxe foncière est le seul levier dont disposent les collectivités publiques aujourd’hui pour équilibrer » leur budget, a justifié de son côté Vincent Fristot, adjoint aux Finances et à la Transition énergétique. L’augmentation, qui concernera 100.000 propriétés dont 85.000 d’habitation et 15.000 locaux professionnels, correspondra à « moins de la moitié de la suppression de la taxe d’habitation », a-t-il indiqué.

La ville de Grenoble n’avait pas augmenté son taux d’imposition sur le foncier bâti depuis 2009, selon le site de la commune. En 2021, il était de 54,72 %, le quatrième le plus élevé en France, selon les données de l’observatoire UNPI des taxes foncières.