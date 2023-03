Les mouvements d’avions à l’aéroport de Marseille subissaient lundi des « délais importants » en raison de la mobilisation de contrôleurs aériens contre la réforme des retraites, a-t-on appris auprès de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC).

Contrairement aux six journées précédentes qui avaient vu des syndicats d’aiguilleurs du ciel relayer les appels à la grève, la DGAC n’avait pas appelé à des réductions préventives de programmes de vols lundi en France. Mais au vu des arrêts de travail de contrôleurs, elle a mis en place lundi un « service minimum » à Marseille-Provence et dans son espace aérien environnant, ce qui « a engendré […] des délais importants sur l’aéroport », a précisé une porte-parole de la DGAC.









Le tableau de bord en ligne de la Direction des services de la navigation aérienne (DSNA) mentionnait peu après 17 heures un retard moyen de cinquante minutes par vol à l’arrivée. Selon une porte-parole de l’installation, 7 % des vols accusaient entre quinze et quarante-cinq minutes de retard, 12 % entre quarante-cinq et quatre-vingt-dix minutes, et 4 % au-delà de 1h30. De même source, les statistiques étaient à peu près équivalentes pour les arrivées.

L’administration n’avait pas encore divulgué lundi en fin d’après-midi ses éventuelles demandes de réductions de programmes de vols pour la prochaine journée de mobilisation contre la réforme des retraites, prévue mercredi.